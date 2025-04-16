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Türkiye'den Yunanistan'ın ilan ettiği "Deniz Mekansal Planlaması"na tepki

Türkiye'den Yunanistan'ın ilan ettiği "Deniz Mekansal Planlaması"na tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan tarafından Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gereği ilan edilen "Deniz Mekansal Planlaması"na ilişkin, "Yunanistan'ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan tarafından AB mevzuatı gereği ilan edilen 'Deniz Mekansal Planlaması'nda (DMP) belirtilen alanların bir kısmı, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin deniz yetki alanlarını ihlal etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiği, uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiği ve bu bağlamda Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan ile işbirliğine her zaman hazır olduğu hatırlatıldı.

"Yunanistan'ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu tasarruflar ve oldu bitti teşebbüslerinin Türkiye açısından dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Yunanistan'la ilişkilerinde her iki tarafın da sürdürmek istediği ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dair tutumunu muhafaza etmektedir. Ülkemizin hazırladığı Deniz Mekansal Planlaması da UNESCO ile Birleşmiş Milletlerin ilgili birimlerine iletilmektedir."

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