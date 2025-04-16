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Diyarbakır'da yangın! 3 depoyu alevler sardı

Diyarbakır'da yangın! 3 depoyu alevler sardı

Diyarbakır'da Mega Sanayi Sitesinde kozmetik ürün üretilen depoda çıkan ve iki depoya daha sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Mega Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürün üretimi yapılan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler deponun çevresindeki iki depoya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekiplerince ve TOMA ile yangına müdahale sürüyor.

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