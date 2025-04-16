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Vatandaşa yedireceklerdi! Tam 11 ton hem küflenmiş hem de kurtlanmış...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Vatandaşa yedireceklerdi! Tam 11 ton hem küflenmiş hem de kurtlanmış...

Şanlıurfa'dan son gelen haber 'bu kadar da olamaz' dedirtti. Baklava üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi. Ceviz içlerine imha edilmek üzere el konuldu.

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Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince, Organize Sanayi Bölgesi’nde baklava üretimi yapan bir iş yerinin deposunda denetim gerçekleştirildi.

Denetimde koliler içinde küflenmiş ve kurtlanmış 11 ton ceviz içi ele geçirildi.

Ceviz içlerine imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

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