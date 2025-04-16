Numan Kurtulmuş: Sırrı Süreyya Önder'in durumu ciddiyetini koruyor

Kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye geldi.

KURTULMUŞ: DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ziyaretin ardından hastane önünde bekleyen basın mensuplarına Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler de bulunuyor. Herkesin gösterdiği iyi niyetli temennileri biz de gördük. İyi bir siyasetçi, vatanını seven bir insandı. Ümit ediyoruz en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönecektir. Bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri açıklamak bana düşmez. Ameliyatlar son derece başarılı şekilde yapıldı." dedi.