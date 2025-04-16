BIST 9.276
DOLAR 38,13
EURO 43,59
ALTIN 4.059,00
HABER /  GÜNCEL

Numan Kurtulmuş: Sırrı Süreyya Önder'in durumu ciddiyetini koruyor

Numan Kurtulmuş: Sırrı Süreyya Önder'in durumu ciddiyetini koruyor

Kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye geldi.

KURTULMUŞ: DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ziyaretin ardından hastane önünde bekleyen basın mensuplarına Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler de bulunuyor. Herkesin gösterdiği iyi niyetli temennileri biz de gördük. İyi bir siyasetçi, vatanını seven bir insandı. Ümit ediyoruz en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönecektir. Bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri açıklamak bana düşmez. Ameliyatlar son derece başarılı şekilde yapıldı." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu'nun avukatlarından RTÜK'e başvuru
İmamoğlu'nun avukatlarından RTÜK'e başvuru
Vatandaşa yedireceklerdi! Tam 11 ton hem küflenmiş hem de kurtlanmış...
Vatandaşa yedireceklerdi! Tam 11 ton hem küflenmiş hem de kurtlanmış...
Gaziantep'te 2 işletmeye kapatma cezası! Son kullanma tarihi geçmiş ürün sattıkları tespit edildi
Gaziantep'te 2 işletmeye kapatma cezası! Son kullanma tarihi geçmiş ürün sattıkları tespit edildi
Malta bayraklı kruvaziyer Antalya'da: 5 bin turist getirdi
Malta bayraklı kruvaziyer Antalya'da: 5 bin turist getirdi
ABD Çin'e yönelik vergiyi yüzde 245'e çıkarabilir
ABD Çin'e yönelik vergiyi yüzde 245'e çıkarabilir
Türkiye'den Yunanistan'ın ilan ettiği "Deniz Mekansal Planlaması"na tepki
Türkiye'den Yunanistan'ın ilan ettiği "Deniz Mekansal Planlaması"na tepki
Diyarbakır'da yangın! 3 depoyu alevler sardı
Diyarbakır'da yangın! 3 depoyu alevler sardı
Kan donduran olay! Antalya'da anne 36 günlük bebeğini 2. kattan attı
Kan donduran olay! Antalya'da anne 36 günlük bebeğini 2. kattan attı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz iddialarına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz iddialarına tepki
Doğaya iklim kırbacı! Nisan karından sonra yaz için rahatsız eden tahmin
Doğaya iklim kırbacı! Nisan karından sonra yaz için rahatsız eden tahmin
Beykoz Belediyesine yönelik soruşturma! Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
Beykoz Belediyesine yönelik soruşturma! Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
Malatya kayısısı stoğumuz var! Tarım Bakanı Yumaklı'dan don açıklaması
Malatya kayısısı stoğumuz var! Tarım Bakanı Yumaklı'dan don açıklaması