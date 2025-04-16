Naci Görür’den Malatya Fayı uyarısı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem endişe yaratırken, Prof. Dr. Naci Görür depremin Malatya Fayı’na stres bindirme ihtimaline dikkat çekerek yer itibarıyla düşündürücü olduğunu belirtti. AFAD, sarsıntının 6.98 kilometre derinlikte kaydedildiğini ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

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Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen korkutucu deprem akıllara daha büyük bir deprem olup olmayacağı yönünde sorular getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 05.04’te merkez üssü Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Depremin 6.98 kilometre derilikte meydana geldiği belirtilmişti. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı.

Konuyla ilgili Prof. Dr. Naci Görür X (eski adıyla Twitter) hesabından açıklamalarda bulundu.

"YER İTİBARİ İLE DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Naci Görür Kahramanmaraş'ta yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Arkadaşlar, bu sabah Kahramanmaraş’ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu.Deprem Çardak Fayının doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında. Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü. Sevgiyle."