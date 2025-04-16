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Bursaspor tarihe geçti! Bitime 1 hafta kala...

Bursaspor tarihe geçti! Bitime 1 hafta kala...

TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor, Hopaspor'u 2-1 yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Yaklaşık 44 bin kişiyle tüm zamanların seyirci rekorunu kıran yeşil-beyazlılar, sadece 14 gol yiyerek 139 takım arasında en az gol yiyen ekip olmayı da başardı.

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Balıkesir’de oynanan maçta Hopaspor’u 2-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, bu yıl elde ettiği başarı ile adından uzun süre söz ettirdi.

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

TFF 3’üncü Lig’de tüm zamanların seyirci rekorunu, yaklaşık 44 bin seyirci ile kıran Bursaspor, yediği gol sayısı itibarıyla tüm takımlar arasında en az gol yiyen takım olma özelliğini de elinde bulunduruyor.

SADECE 14 GOL YEDİLER

Süper Lig, 1’inci Lig, 2’nci Lig ve 3’üncü Lig’de mücadele eden toplam 139 takım arasında kalesinde gördüğü 14 gol ile en az gol yiyen takım olarak dikkat çeken Bursaspor, bu anlamda da büyük bir başarıya imza attı. Bursaspor ligde sadece 1 yenilgi ile Süper Lig lideri Galatasaray ile birlikte en az yenilgi alan takım olarak da dikkat çekiyor.

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