Türkiye Kupası'nda finalin yeri ve tarihi belli oldu

TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 14 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacağını duyurdu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihini açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası Finali, 14 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Ziraat Türkiye Kupası Finali, Eskişehirde Oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda, daha önce 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynatılmasına karar verilmiştir.
Karşılaşmanın saati 20.45 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yarı final eşleşmeleri:
Trabzonspor-Göztepe
Konyaspor-Galatasaray