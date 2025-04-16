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Özgür Özel: Şakalar yaparak taburcu olacağı gün için dua edeceğiz

Özgür Özel: Şakalar yaparak taburcu olacağı gün için dua edeceğiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yetkililerden ve partililerden tedavi sürecine ilişkin bilgi aldı.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün İstanbul’da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası Florence Nightingale Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Yaklaşık 12 saat süren zorlu operasyonun ardından Önder, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu siyaset dünyasında büyük yankı uyandırırken çok sayıda siyasi isim, hastaneye gelerek ailesine ve DEM Parti yetkililerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu ziyaretlerden birisini de CHP Genel Başkanı Özgür Özel gerçekleştirdi...

Özel, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında hastaneye giderek doktorlar ve DEM partililerden bilgi aldı.

"ŞAKALAR YAPARAK TABURCU OLACAĞI GÜN İÇİN DUA EDECEĞİZ"

Basın mensuplarına da açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

Çok iyi ve temiz kalpli, hep barışı savunmuş bir kalp içeride. Herkesin kalbi onunla birlikte atıyor.

Tebessüm ederek, şakalar yaparak taburcu olacağı gün için dua etmeye devam edeceğiz.

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