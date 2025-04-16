Meclis'te Can Atalay krizi: Yetkilerimi kullanacağım!

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul gündeminde olmamasına rağmen Can Atalay kararını okutan TBMM Başkanvekili Karaca ve kararı okuyan Katip Üye Suiçmez'i kınadığını, yetkilerini kullanacağını açıkladı.

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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle Genel Kurul'da sadece grup başkanvekillerinin geçmiş olsun temennisinde bulunması ve akabinde Genel Kurul'un çalışmalarına devam etmemesi kararlaştırılmıştı.

Genel Kurul'ta söz alan siyasi partilerin temsilcileri, Önder için geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Alınan karara rağmen TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Katip Üye Sibel Suiçmez'e Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okuttu.

"ÖNDER'İN ŞAHSINA YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIK"

Konuya ilişkin açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Teamüllere ve siyasi nezakete sığmayan bir davranışla TBMM hukuka aykırı bir uygulamaya maruz bırakılmıştır. Bu davranış aynı zamanda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in şahsına yapılmış bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

"YETKİLERİMİ KULLANACAĞIM"

Hiçbir TBMM Başkanvekilinin, TBMM Başkanı tarafından belirlenmeyen bir hususu Genel Kurul gündemine getiremeyeceğini de hatırlatan Kurtulmuş, Karaca ve Suiçmez'i kınadığını, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerini kullanacağını açıkladı.