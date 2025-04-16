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Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Macaristan’a Netanyahu soruşturması

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Macaristan’a Netanyahu soruşturması

Uluslararası Ceza Mahkemesi, katil Netanyahu'yu teslim etmeyen Macaristan hakkında Roma Statüsü uyarınca hukuki süreç başlattı. Budapeşte hükümetinden 23 Mayıs’a kadar savunma isteniyor.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze’deki savaş suçları nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan katil Netanyahu’nun Macaristan’da serbestçe dolaşmasına sessiz kalan Budapeşte hükümetini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

UCM tarafından yayınlanan resmi belgede, Netanyahu’nun 3-6 Nisan 2025 tarihleri arasında Macaristan’da bulunduğu, ancak Macar yetkililerin, mahkemenin ilettiği "yakalama ve teslim" talebine uymadığı belirtildi.

"Gazze'deki suçlara ortak olmayın" uyarısı

UCM, 20 Mayıs 2024’te, Netanyahu hakkında “Filistin Devleti topraklarında işlenen suçlar” başlığı altında yakalama kararı çıkarmıştı. Bu karar, İsrail'in Gazze’de binlerce sivili hedef aldığı sistematik saldırıların ardından gelmişti.

Mahkeme, Netanyahu’nun savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğine dair yeterli delilin bulunduğunu vurgularken, Macaristan’ın bu kararı uygulamaması, uluslararası cezasızlık zincirine katkı olarak değerlendirildi.

Budapeşte’ye 23 Mayıs’a kadar süre

16 Nisan 2025 tarihli kararda, Macaristan’dan 23 Mayıs’a kadar resmi bir açıklama ve savunma yapması istendi. UCM ayrıca bu tutumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınabileceği uyarısında da bulundu.

İsrail’e açık destek veren ülkeler mercek altında

UCM’nin bu adımı, Gazze'deki katliamları görmezden gelen ve İsrail'e siyasi destek sağlayan Batılı ülkeler için de bir uyarı niteliği taşıyor. Netanyahu’ya yönelik yakalama kararını uygulamayan her ülke, savaş suçlarını örtbas etmenin ve failleri korumanın bir parçası haline geliyor.

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