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Gaziantep’te sivil polis aracı ata çarptı: 2 polis yaralandı

Gaziantep’te sivil polis aracı ata çarptı: 2 polis yaralandı

Gaziantep-Kilis kara yolunda seyir halindeki sivil polis aracı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kavşağı yakınlarında yola çıkan ata çarptı. Kazada yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırılırken, telef olan at ve hasar gören araç olay yeri incelemesinin ardından kaldırıldı.

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Gaziantep'te ata çarpan otomobildeki 2 polis yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen sivil polis otosu, Gaziantep-Kilis kara yolu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kavşağı yakınlarında yola giren ata çarptı.

Yaralanan polis memurları S.A. ile E.B. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Telef olan at ile araç, ekiplerin incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı.

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