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Altay Bayındır'ı üzen karar!

Altay Bayındır'ı üzen karar!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'la oynanacak rövanş maçında kaleyi Andre Onana'nın koruyacağını açıkladı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile sahasında karşılaşacak Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim'in kaledeki tercihi belli oldu.

Ruben Amorim, Lyon ile oynanacak rövanş maçında kalede Andre Onana'ya forma verecek.

"BENİM DÜŞÜNCEM ONANA'YI OYNATMAK"

Portekizli teknik adam, Lyon maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, şu şekilde konuştu:

Bir antrenör ve oyuncu olarak, bu durumdaki bir oyuncuya yardımcı olabilecek şeyler yapmaya çalıştığımı düşünüyorum. Oyuncuları fiziksel olarak hazırlamaktan bahsediyoruz ama aynı zamanda onları zihinsel olarak da hazırlamalı ve yönetmeliyiz. Bu maçta benim düşüncem Andre Onana'yı oynatmak.

LİG MAÇINDA KALEYE ALTAY GEÇMİŞTİ

Kamerunlu file bekçisi, Lyon ile deplasmanda oynanan ilk maçta yenilen iki golde de büyük hata yapmış ve büyük tepki çekmişti.

Bu hataların ardından Manchester United'ın, Lyon maçının ardından ligde Newcastle United ile karşı karşıya geldiği ve 4-1 yenildiği mücadelede Altay Bayındır forma giymiş ve milli file bekçisi Premier Lig'deki ilk maçına çıkmıştı.

İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında perşembe günü sahasında Lyon ile karşılaşacak. İki takım arasında Fransa'daki ilk maç 2-2 sona ermişti.

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