CHP'ye kayyum atanacağı iddiası! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma

CHP'nin kurultayının iptal olacağı ve kayyum atanacağı iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiaları sonrası savcılık açıklama yaptı.

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CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki açıklamalarıyla gündem olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında savcılık harekete geçti. Kütahyalı’nın dile getirdiği iddialar kamuoyunda tepki çekerken, ilgili beyanları nedeniyle hakkında TCK 217'inci maddesine muhalefet suçundan soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Rasim Ozan Kütahyalı ortalığı karıştırdı

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın gündeme taşıdığı CHP'nin kurultayının iptal edileceği ve partinin başına kayyum görevlendirileceği iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı, piyasalar kısa süreli dalgalanma yaşadı.

İddialarda, kayyum atamasının yarın gerçekleşeceği, bazı kentlerde polis izinlerinin iptal edildiği ve ek güvenlik güçlerinin sevk edildiği öne sürüldü. Tartışmaların büyümesi üzerine yetkili makamlardan açıklama geldi; CHP’ye kayyum atanacağına dair herhangi bir girişimin olmadığı, iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Yargı ve güvenlik kaynakları da sosyal medyada dolaşıma giren bilgilerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.