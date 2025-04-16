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Kılıçdaroğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu "Uyutma süresini 5 güne çıkarmışlar. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu" dedi.

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Dün gece İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Yaklaşık 12 saat süren zorlu operasyonun ardından Önder, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu siyaset dünyasında büyük yankı uyandırırken çok sayıda siyasi isim, hastaneye gelerek ailesine ve DEM Parti yetkililerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu isimlerden biri de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kııçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında hastaneye giderek doktorlar ve DEM partililerden bilgi aldı.

"UYUTMA SÜRESİNİ 5 GÜNE ÇIKARMIŞLAR"

Durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Durumunun iyi olmasını arzu ediyoruz. Esprilerine her zaman gülümseyerek bizde katkı vermeye çalıştık. Uyutma süresini 5 güne çıkarmışlar.

En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu. Tekrardan şifalar diliyorum..

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