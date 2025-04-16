CHP’ye kayyum atanacak iddiası Ankara'yı karıştırdı! Açıklamalar peş peşe geldi

CHP milletvekilleri yarın Ekrem İmamoğlu ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyasına destek verilecek. Kayyum atanması duyumları ise tartışma yarattı, Külliye'den açıklama yapıldı.

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CHP’nin yarın sabah için tüm milletvekillerini Genel Merkez’e çağırması "Ankara'da neler oluyor" sorusunun sorulmasına neden oldu.

Sosyal medyada CHP'ye kayyum atanacağı iddiaları kuvvetlenince hem CHP'den hem de İletişim Başkanlığından açıklama geldi.

CHP'ye kayyum atanacak iddiası!

Özellikle dün ortaya çıkan Ankara’daki polislerin 12/12 mesai sistemine dönmesi tartışmalara yol açmıştı. Ankara Valiliği ise 12/12 mesai kararının asayiş uygulamaları için alındığını dile getirmesi iddiaların önünü kesmedi.

Bunun üzerine Külliye’den açıklama geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasında resmi açıklamanın takip edilmesi istendi.

Açıklamada, “Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili çeşitli manipülatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü mesai programı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için özverili bir şekilde ayarlanmaktadır. Bu mesai düzeni ilgili resmi kaynakların yapacağı açıklamaları dikkate alınız. Asılsız yorumlamalar ve manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz” ifadeleri kullanıldı.

İtibar etmeyin!

CHP’den yapılan açıklamada da “Partimize kayyum iddiaları asılsızdır. İmza kampanyamız için saat 10:00’da Genel Merkezimize çağrı yapılmıştır. Kurumsal açıklamalar dışında yazılanlara, söylenenlere itibar etmeyiniz” denildi.

Kaynak: Odatv.com