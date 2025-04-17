Real Madrid darmadağın! Arsenal yarı finalde

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Arsenal, ilk maçtaki 3-0’lık galibiyetin de etkisiyle toplamda 5-1’lik skorla yarı finale yükseldi. İngiliz ekibinin gollerini Saka ve Martinelli kaydederken, Real Madrid'in tek sayısı Vinicius JR’dan geldi.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada çeyrek final turu maçları oynandı.
Gecenin maçında Arsenal, 3-0 yendiği maçın rövanşında Barnabeu'da Real Madrid'in konuğu oldu.
Karşılaşmadan Arsenal 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Mikel Arteta'nın öğrencileri ilk maçın skor avantajıyla Real Madrid'i kupanın dışına itti ve yarı finale yükseldi.
Arsenal'in gollerini 65. dakikada Bukayo Saka ve 90+3. dakikada Martinelli kaydetti.
Real Madrid'in tek golünü ise 67. dakikada Vinicius JR kaydetti.
Ayrıca karşılaşmada Arsenal adına Saka 13. dakikada penaltı vuruşunu değerlendiremedi.
Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri
Barcelona - Inter
PSG - Arsenal