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Real Madrid darmadağın! Arsenal yarı finalde

Real Madrid darmadağın! Arsenal yarı finalde

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Arsenal, ilk maçtaki 3-0’lık galibiyetin de etkisiyle toplamda 5-1’lik skorla yarı finale yükseldi. İngiliz ekibinin gollerini Saka ve Martinelli kaydederken, Real Madrid'in tek sayısı Vinicius JR’dan geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada çeyrek final turu maçları oynandı.

Gecenin maçında Arsenal, 3-0 yendiği maçın rövanşında Barnabeu'da Real Madrid'in konuğu oldu.

Karşılaşmadan Arsenal 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mikel Arteta'nın öğrencileri ilk maçın skor avantajıyla Real Madrid'i kupanın dışına itti ve yarı finale yükseldi.

Arsenal'in gollerini 65. dakikada Bukayo Saka ve 90+3. dakikada Martinelli kaydetti.

Real Madrid'in tek golünü ise 67. dakikada Vinicius JR kaydetti.

Ayrıca karşılaşmada Arsenal adına Saka 13. dakikada penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri

Barcelona - Inter

PSG - Arsenal

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