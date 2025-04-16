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Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Konya’nın Meram ilçesinde 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında, yabancı uyruklu iki çocuk hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınırken, hayati tehlikesi bulunmayan 4 kişi kurtarıldı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da 4 katlı apartmanda çıkan yangında yabancı uyruklu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Dursun Fakıh Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Daha sonra yabancı uyruklu ailenin yaşadığı daireye giren ekipler, evde 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayati tehlikesi bulunmayan 4 kişi ise ekiplerin desteğiyle evden çıkarıldı.

Söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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