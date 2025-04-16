İzmir'de suya zam geldi! 5 Mayıs'tan itibaren geçerli

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla, konut ve iş yerlerindeki su ve atık su tarifelerine yüzde 15 ile 35 arasında zam yapıldı. Zamlı tarifeler 5 Mayıs'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

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İzmir'deki su fiyatlarına yönelik alınan zam kararı, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmirliler, "Su fiyatlarına zam mı geldi? Suya ne kadar zam geldi?" sorularına yanıt arıyor.

İZMİR'DE SUYA YÜZDE 15 İLA 35 ZAM

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İZSU'nun 2025 Yılı Nisan Ayı Olağanüstü Toplantısında, İzmir'de suya yüzde 15 ila 35 oranında zam yapılmasına yönelik karar aldı.

Toplantıda, yeni düzenlemeye göre 5 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 2. kademe olarak tanımlanan 10 metreküpe kadar su tüketimi ve atık suya yüzde 15 fiyat artışı yapıldı.

Yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası kullanım olan 3. kademe kullanım oranına göre yüzde 25, 4. kademe olan 21 metreküp ve üzeri kademeye ise yine kullanım oranına göre yüzde 35'lik artış oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni düzenlemeyle 0-4 metreküp su tüketimi olan yaklaşık yüzde 21'lik kesimi oluşturan abonelerin fiyat artışından hiç etkilenmeyeceği aktarıldı.

Ayrıca, yeni tarifelerin uygulanmasıyla iş yerlerindeki oranlar da değişecek. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde artışa gidilmeyeceği, iş yerlerindeki diğer kademelerin artış oranlarının da konut aboneleriyle birebir aynı olacağı belirtildi.

Toplantıda söz alan AK Parti ve MHP meclis üyeleri zammın tasarruf tedbiri için yapıldığının söylenmesine karşı çıkarak, yeni kaynaklar ve kayıp kaçakların önünü geçilmesi çağrısında bulundu.