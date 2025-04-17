Inter Alman devini yıktı, yarı finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan Inter, ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetin avantajıyla toplamda 4-3’lük skorla yarı finale yükseldi. Gollü geçen maçta Inter’e turu getiren isimler Lautaro ve Pavard olurken, İtalyan ekibinin yarı finaldeki rakibi Barcelona oldu.

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Inter, Bayern Münih'i konuk etti.

Guiseppe Meazza'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Konuk ekip, 52. dakikada Harry Kane'in golü ile öne geçti. Inter, 58'de Lautaro Martinez ile skoru eşitlerken, 62'de Pavard'ın attığı golle 2-1 öne geçti. Konuk takım, 76'da Dier ile skoru 2-2'ye getirsede tur için yeterli olmadı.

İlk maçı 2-1 kazanan Inter toplam skorda rakibine 4-3'lük üstünlük kurdu ve yarı finale yükseldi.

Inter'in yarı finaldeki rakibi belli oldu. İtalyan devi, Borussia Dortmund'u eleyen Barcelona'nın rakibi oldu.

Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri

Barcelona - Inter

PSG - Arsenal