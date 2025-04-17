Özgür Özel'den Bahçeli'ye çağrı! Tek seçeneğimiz İmamoğlu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beylikdüzü'nde Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde konuştu. Özel, "İmamoğlu CHP'nin tek seçeneği. CHP'nin A planı da, B planı da, C planı da, Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur." dedi. "Sayın Devlet Bahçeli'ye açık çağrı yapıyorum" diyen Özel, "Terörsüz Türkiye'ye ben varım. Tutuksuz yargılamaya evet. TRT'den canlı yayınlamaya evet. Var mısın? 3T'de buluşalım Türkiye'nin önünü açalım." ifadelerini kullandı.

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CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması ve tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesinde, belirlenen bir gün de ise Anadolu'nun bir şehrinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin düzenleneceğini duyurmuştu. CHP lideri Özgür Özel, son olarak Beylikdüzü'nde düzenlenen mitingde konuşma yaptı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz buraya bir miting yapmaya geldik ama gözün gördüğü görmediği yerde on binler var. Susun dediler, her gün daha çok söyledik. Artık bitti dediler, "Biz bitti demeden bitmeyecek, Ekrem Başkan, Murat Başkan çıkmadan bitmeyecek" dedik. Dinmeyeceğiz, durmayacağız, susmayacağız. Biz miting yapmıyoruz, eylem yapıyoruz. Sonuç alana kadar da süreceğiz. Önümüze erken seçim sandığı gelince sonuç almış olacağız"

"İMAMOĞLU CHP'NİN TEK SEÇENEĞİ"

"Bugün seçilmiş İBB başkanına yapılan haksızlığı hepimiz biliyoruz ki en güçlü tarafı dürüstlüğü olan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıyoruz. Bu büyük haksızlığa karşı direnerek hep birlikte kazanacağız. İmamoğlu CHP'nin tek seçeneği. CHP'nin A planı da, B planı da, C planı da, Z planı da Ekrem İmamoğlu'dur."

"3T'YE VAR MISIN?"

"Sayın Bahçeli'ye açık çağrı yapıyorum. 3 T'ye var mısın? Diyorsun ya 'Özgür Özel cevap versin, CHP terörsüz Türkiye'ye ne diyor? Terörsüz Türkiye'ye ben varım. Tutuksuz yargılamaya evet. TRT'den canlı yayınlamaya evet. Var mısın? 3T'de buluşalım Türkiye'nin önünü açalım. Ben Terörsüz Türkiye'ye ben evet diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya ve TRT'den canlı yargılanmaya 'evet' de yarın başka bir Türkiye başlasın."