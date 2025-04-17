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Bakan Yılmaz Tunç-DEM parti heyeti görüşmesi ertelendi

Bakan Yılmaz Tunç-DEM parti heyeti görüşmesi ertelendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasında cuma günü gerçekleştirilecek görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp krizi sonrası ertelendi.

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DEM Parti heyeti Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Erdoğan ile görüşmenin ardından heyet cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti. Ancak bu görüşme ertelendi.

NTV'de yer alan habere göre erteleme kararının İmralı heyetinde de yer alan Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası alındığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasında yapılacak görüşmede yeni süreç kapsamında atılabilecek hukuki adımlar ele alınacaktı.

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