BIST 9.288
DOLAR 38,13
EURO 43,52
ALTIN 4.050,32
İNTERNETHABER TV

Sırrı Süreyya Önder'in durumu kritik! Doktor gördüğüm en ağır vakaydı

Sırrı Süreyya Önder kalp krizi sonrasında yoğun bakımda tedavi ediliyor. Önder'in ameliyatını yapan doktorlar açıklama yaptı. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş, kalbin durduğunu ameliyata masaj yaparak girdiklerini söyledi. Profesör Çavlan Çiftçi ise Sırrı Süreyya Önder'in kalp destek cihazına bağlandığını söyledi.

Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder'in 12 saati bulan ameliyatını Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ileProf. Dr. Çavlan Çiftçi yaptı. Şişli'deki özel bir hastanede gerçekleşen ameliyat çok zorlu geçti. 

Çok ağır bir durumdu

Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Çok ağır bir patolojiydi" dedi. Sırrı Süreyya Önder'in hastanede kalbinin durduğunu belirten Prof. Sağbaş, 'ameliyata kalbe masaj yaparak' girdiklerini söyledi. 

Uzun zamandır böylesini...

Prof. Ertan Sağbaş, şunları söyledi:

-Çok ağır bir patolojiydi. Uzun zamandır gördüğüm en komplike diseksiyonlardan biriydi. Ameliyathaneye masajla girdik. Vücut dolaşımı rahatlayınca masajı bıraktık. Kalbi durmuştu.

-Çok yorulduk konsatrasyonumuzu kaybetmeden 12 saat ameliyat yaptık bu kolay bir şey değil. Teşhisi konulmuş bir aort vakasıydı. Takipliymiş ama büyüklüğü müdahale sınırında değilmiş. O yüzden ilaçla tedavi ediliyormuş. 

Kalbi durmuştu

- Biz ameliyathaneye masajla aldık. Ameliyat masasına masajla aldık, masajla kalp makinasına geçtik, ondan sonra masajı bıraktık. Kalbi durmuştu. 

Kalp çok hırpalanmış

-Önder, 112 Acil geldiğinde yere yığılmış. Aort diseksiyonu başlı başına en ileri patolojilerden biridir. Kalbi besleyen sağ koroner diseksiyonun içerisinde kalmış. Ağzında da yırtık vardı. Hem diseksiyon vardı. Hem de kalbin sağ tarafını etkileyen bir kriz vardı. Kalp çok hırpalandığından dinlendirdik.

Kalp destek cihazına bağlı

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ise şunları söyledi:

-Ölüm riski son derece yüksek olan ameliyattır. Bu diseksiyon gerek büyüklüğü gerek kalbi besleyen sağ kroneri içermesi nedeniyle, ameliyat esnasında hastaya takılmış olan ekmo ameliyat sonucunda sol versikülünde kasılma varken sağ vensikülünde halen bir kasılma bulunmamaktadır. Bunun sebebi hastanın sağ taraf kaynaklı enfaktüs geçirmesidir. 12 saat süren ameliyat sonrası hastamız kalp dolaşım destek cihazının desteğiyle yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Halen kendisi hayati riskini korumaktadır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Müsavat Dervişoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması
Müsavat Dervişoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Kalbi durmuştu gördüğüm en ağır...
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Kalbi durmuştu gördüğüm en ağır...
Beyoğlu'nda Aşkenaz Sinagogu'na silahlı saldırı yapan şüpheli tutuklandı
Beyoğlu'nda Aşkenaz Sinagogu'na silahlı saldırı yapan şüpheli tutuklandı
MİT Başkanı Kalın'dan Sırrı Süreyya Önder’e ziyaret
MİT Başkanı Kalın'dan Sırrı Süreyya Önder’e ziyaret
Yavaş'tan Önder'e ‘geçmiş olsun’ mesajı
Yavaş'tan Önder'e ‘geçmiş olsun’ mesajı
Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e mektup
Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder'e mektup
Uşak'ta motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Uşak'ta motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Bakan Vedat Işıkhan'dan staj desteği açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan'dan staj desteği açıklaması
Konya'da yaşandı! Başlayan tartışma korkunç bitti
Konya'da yaşandı! Başlayan tartışma korkunç bitti
Parmakları bitişikti, ABD'li genç kız şifayı Eskişehir'de buldu! 2 ay içinde...
Parmakları bitişikti, ABD'li genç kız şifayı Eskişehir'de buldu! 2 ay içinde...
Erdoğan'dan Pervin Buldan’a 'Sırrı Süreyya Önder' telefonu
Erdoğan'dan Pervin Buldan’a 'Sırrı Süreyya Önder' telefonu
Ray Sigorta'nın mobil uygulaması RayExpress ödül aldı
Ray Sigorta'nın mobil uygulaması RayExpress ödül aldı