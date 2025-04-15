BIST 9.394
DOLAR 38,08
EURO 42,99
ALTIN 3.953,46
GÜNCEL

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

Özet: Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, yolcuların tahliyesi ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken otobüste hasar meydana geldi.

Hatay'ın Belen ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Kıcı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Şoför, aracı emniyet şeridine çekti, yolcular otobüsten tahliye edildi.

Çevredekiler ile olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gündemi sarsan skandalda Cuma ve annesi Güldane canlı yayında gözaltına alındı
Gündemi sarsan skandalda Cuma ve annesi Güldane canlı yayında gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
Boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi zabıta kurtardı! İşte o anlar...
Boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi zabıta kurtardı! İşte o anlar...
Sansar Salvo babasını dövüp videosunu yayınladı! Meğer yaşlı babası vesayet için...
Sansar Salvo babasını dövüp videosunu yayınladı! Meğer yaşlı babası vesayet için...
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün gözaltı görüntüleri ortaya çıktı!
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün gözaltı görüntüleri ortaya çıktı!
Ali Yerlikaya 'tarihe not düşülecek kadar önemli' deyip açıkladı
Ali Yerlikaya 'tarihe not düşülecek kadar önemli' deyip açıkladı
Esra Erol çatladı 'hacı anne seni çarpsın'! Cuma - Güldane canlı yayın halleri...
Esra Erol çatladı 'hacı anne seni çarpsın'! Cuma - Güldane canlı yayın halleri...
ABD'de 5,2 şiddetinde deprem!
ABD'de 5,2 şiddetinde deprem!
Bolu Belediyesi’nden su ücretinde yeni dönem
Bolu Belediyesi’nden su ücretinde yeni dönem
Hatay'da kuduz alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı
Hatay'da kuduz alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı
Blue Origin, Katy Perry dahil 6 ünlü kadını uzaya gönderdi
Blue Origin, Katy Perry dahil 6 ünlü kadını uzaya gönderdi