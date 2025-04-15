Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı
Özet: Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, yolcuların tahliyesi ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken otobüste hasar meydana geldi.
Hatay'ın Belen ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Kıcı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Şoför, aracı emniyet şeridine çekti, yolcular otobüsten tahliye edildi.
Çevredekiler ile olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.