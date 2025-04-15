Gündemi sarsan skandalda Cuma ve annesi Güldane canlı yayında gözaltına alındı

Esra Erol’da programında gündeme gelen skandal olayda, zihinsel engelli Dilek’in şiddet ve tehdit iddialarının ardından nişanlısı Cuma ve onun annesi Güldane, canlı yayında polis tarafından gözaltına alındı.

Esra Erol'da programında Türkiye gündemini sarsan skandal olayda yeni bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek, nişanlısı Cuma’nın annesi Güldane ile birlikte kaçtığını belirterek canlı yayında yardım istedi. Dilek, nişanlısı ve kayınvalidesi tarafından şiddete maruz kaldığını ve tehdit edildiğini söyledi. Program esnasında polis kayınvalide ve damadı gözaltına aldı.

Esra Erol'da programında Türkiye gündemini sarsan skandal olayda yeni bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek, 21 yaşındaki nişanlısı Cuma’nın, 47 yaşındaki annesi Güldane ile birlikte kaçtığını belirterek canlı yayında yardım talebinde bulundu.

Tüm Türkiye’yi şaşkına çeviren bu olay, Esra Erol'da programında geniş yankı uyandırdı. Dilek, nişanlısı Cuma'nın annesiyle gereğinden fazla yakın olduğunu, sürekli beraber zaman geçirdiklerini ve kendisine kötü muamelede bulunduklarını iddia etti. Programa bağlanan bir seyirci ise Güldane'nin Cuma’dan üç aylık hamile olduğunu ileri sürdü.

Türkiye’yi ayağa kaldıran bu olayda yapılan yayın ihbar kabul edildi ve emniyet güçleri Cuma ile Güldane’yi canlı yayında gözaltına aldı. İkili, Dilek'e uyguladıkları iddia edilen tehdit ve şiddet nedeniyle karakola götürüldü.