BIST 9.442
DOLAR 38,05
EURO 43,29
ALTIN 3.925,60
GÜNCEL

Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde korkutan yangın: Tır küle döndü

Pendik'te TEM Bağlantı Yolu’ndaki tünelde yabancı plakalı bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle tünel trafiğe kapatılırken, tır ve taşıdığı çekiciler kullanılamaz hale geldi.

Pendik'te, tünelde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tersane Kavşağı TEM Bağlantı Yolu'nda, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametindeki tünelde seyreden, İran uyruklu G.M. idaresindeki yabancı plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, üzerinde 2 çekiciyi taşıyan tırı durdurup araçtan indi. Kısa sürede büyüyen yangın tırın ön kısmına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında tünelin Yenişehir istikameti trafiğe kapatıldı.

Yangın sırasında tünelde yoğun duman oluşurken itfaiye ekipleri 12 araç ve 25 personelle alevlere müdahale etti.

Tırdaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Bölgedeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Kullanılamaz hale gelen tırın tünelden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Tırın yandığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Tırda bulunan ve hasar oluşan çekiciler de görüntülerde yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaziantep'te tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Proje okullardaki öğretmenlere ne oldu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çok sinirlendi
Proje okullardaki öğretmenlere ne oldu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çok sinirlendi
Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesi'nde eylem! 5 dakika içinde içeri girmezseniz...
Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesi'nde eylem! 5 dakika içinde içeri girmezseniz...
Hadise sahnede ağladı! Onları gördükten sonra gözyaşlarını tutamadı
Hadise sahnede ağladı! Onları gördükten sonra gözyaşlarını tutamadı
Bakan Kurum: Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık
Bakan Kurum: Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık
Burak Yılmaz 'Fenerbahçe' sözlerini duyunca çıldırdı: "Nasıl konuşuyorsun lan sen!"
Burak Yılmaz 'Fenerbahçe' sözlerini duyunca çıldırdı: "Nasıl konuşuyorsun lan sen!"
Hayatımızın merkezindeler! Plastik su şişeleri tehlike saçıyor
Hayatımızın merkezindeler! Plastik su şişeleri tehlike saçıyor
Fatih Altaylı kaynağını açıkladı meğer İsmail Saymaz'n hesabına gelen 8 milyon lira...
Fatih Altaylı kaynağını açıkladı meğer İsmail Saymaz'n hesabına gelen 8 milyon lira...
Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı
Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı
Müsilaj kabusu geri döndü! Balıkçılar isyanda: balık avlayamıyoruz
Müsilaj kabusu geri döndü! Balıkçılar isyanda: balık avlayamıyoruz
Cezaevi sevklerinin sebebi CHP’li Umut Akdoğan sözleri mi?
Cezaevi sevklerinin sebebi CHP’li Umut Akdoğan sözleri mi?
Zafer Şahin'den Hayko Cepkin'e 'provokasyon' tepkisi
Zafer Şahin'den Hayko Cepkin'e 'provokasyon' tepkisi