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POLİTİKA

Bolu Belediyesi’nden su ücretinde yeni dönem

Bolu Belediye Meclisi’nin nisan ayı 2. birleşiminde su ücretlerinin zenginden daha fazla fakirden de daha az alınacak şekilde alınması oy birliği ile kabul edildi.

Bolu Belediye Meclisi'nin Nisan ayı 2. birleşimi, Başkan Tanju Özcan başkanlığında yapıldı. Toplantıda Plan ve Bütçe ile Çeşitli İşler Komisyonu'na gönderilen konular görüşüldü. 2024 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi ve su ücretlerinde lüks konut sahipleri için artış, dar gelirli vatandaşlar için ise yüzde 50 indirim kararı alındı.

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