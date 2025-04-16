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Aston Villa-PSG maçında büyük hata! Herkes şaşkına döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Aston Villa - Paris Saint-Germain maçının seremonisinde yanlışlıkla UEFA Avrupa Ligi müziği çalındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında ilk maçı 3-1 kazanan Fransa temsilcisi PSG, İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk oldu. Villa Park'da oynanan karşılaşmada Achraf Hakimi'nin 11. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçen Fransız ekibi, Nuno Mendes'in 28. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.​​​​​​​ 

Aston Villa, 34. dakikada Youri Tielemans'ın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi 55. dakikada John McGinn'le beraberliği yakalarken, Ezri Konsa'nın 58. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti.

Kalan bölümde skoru korumasını bilen PSG, tur bileti alan taraf oldu. PSG, yarı finalde Arsenal-Real Madrid eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.

Müsabaka öncesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Müsabaka öncesi düzenlenen seremonide Şampiyonlar Ligi yerine UEFA Avrupa Ligi’nin müziği çalındı. Bu hatayı fark eden futbolcuların yüz ifadeleri dikkat çekti.

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