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Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada flaş gelişme! 12 kişiye gözaltı kararı

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada flaş gelişme! 12 kişiye gözaltı kararı

İSTANBUL güne CHP'li belediyeyi yönelik operasyonla başladı. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Aziz İhsan Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ve fesat karıştırıldığı iddia edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer aldığı tespit edilen ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. 

12 şüphelinin ikametlerinde arama, el koyma işlemleri de yapıldı. 

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz için de gözaltı kararı bulunuyor. 

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı. Suç örgütünün elebaşı Aziz İhsan Aktaş da tutuklananlar arasındaydı.

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