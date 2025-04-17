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Hatay'da freni patlayan tanker dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı

Hatay'da freni patlayan tanker dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan su tankerinin otomobile ve üst geçit duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Haci A. idaresindeki 31 ATE 760 plakalı su tankeri, İsmet İnönü Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak önce Yusuf Kenan K'nin kullandığı 31 ALC 899 plakalı otomobile ve ardından da üst geçidin duvarına çarpıp sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tankerde sıkışan sürücü ve beraberindeki Hüseyin K. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Haci A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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