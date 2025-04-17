BIST 9.266
DOLAR 38,14
EURO 43,60
ALTIN 4.083,09
HABER /  GÜNCEL

Denizli'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Denizli'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.

Abone ol

Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çöp konteynerine yeni doğmuş bir bebeğin atıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da freni patlayan tanker dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı
Hatay'da freni patlayan tanker dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı
Bazı yükseköğretim kurumları kapatıldı, birleştirildi ismi değiştirildi
Bazı yükseköğretim kurumları kapatıldı, birleştirildi ismi değiştirildi
AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya tepki: Gece toplamak lazım
AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya tepki: Gece toplamak lazım
Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş
Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş
Real Madrid darmadağın! Arsenal yarı finalde
Real Madrid darmadağın! Arsenal yarı finalde
Inter Alman devini yıktı, yarı finale yükseldi
Inter Alman devini yıktı, yarı finale yükseldi
İzmir'de suya zam geldi! 5 Mayıs'tan itibaren geçerli
İzmir'de suya zam geldi! 5 Mayıs'tan itibaren geçerli
Barzani'den Türkiye açıklaması: Tarihi bir fırsat
Barzani'den Türkiye açıklaması: Tarihi bir fırsat
Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Ticaret Bakanı Bolat, Suriye'de temaslarda bulundu
Ticaret Bakanı Bolat, Suriye'de temaslarda bulundu
Çin'den Malezya'ya 'ABD' çağrısı
Çin'den Malezya'ya 'ABD' çağrısı
CHP'ye kayyum atanacağı iddiası! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma
CHP'ye kayyum atanacağı iddiası! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma