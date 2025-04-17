3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Feci halde bulundu

Muğla'nın Ula ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.Abone ol
Motosikletiyle Köyceğiz ilçesine giden Mustafa Berkay Çırak'tan (25) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbarın ardından AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Çırak'ın telefonundan en son sinyalin alındığı Elmalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Ormanlık alanda Çırak'ın cansız bedeni bulundu.
Çırak'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.