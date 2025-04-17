Sırrı Süreyya Önder evli mi eşi ve şair kızı Ceren Önder kimdir torunu Can'a çok düşkün...

Sırrı Süreyya Önder 62 yıllık ömründe sadece bir kez evlilik yaptı. Sırrı Süreyya Önder'in eşinin ismi Halide Tülay Demirsöz... Sırrı Süreyya Önder'in bu evliliğinden kızı Ceren Önder dünyaya geldi. Kızı Ceren Önder reklamcı olan Emre Abay Kandemir ile evlendi ve bu evliliğinden Can ismini verdiği bir oğlu var.

Abone ol

62 yaşındaki Sırrı Süreyya Önder, siyaset dünyasının en çok sevilen isimlerinden biri. DEM Parti İstanbul vekili olan Sırrı Süreyya Önder'i herkes Kürt kökenli sanır. Oysa Sırrı Süreyya Önder aslen Türkmen olan bir aileden. Adıyaman'da 1962 yılında Türkmen ailede doğan Sırrı Süreyya Önder'in babası Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman kurucusu ve il başkanıydı. Sekiz yaşındayken babası sirozdan ölen Sırrı Süreyya Önder, annesi ve dört kardeşi ile dedesinin evine taşındı. Lastik tamirciliğinden mevsimlik işçiliğe kadar bir çok iş yapan Sırrı Süreyya Önder, kariyerini sinemada yaptı.

Afedersiniz Türküm lafı

2014'teki Çankaya resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'e "Siz nerelisiniz?" diye sorunca Önder, "Adıyamanlıyım, Çok afedersiniz Türküm, tedavi oluyorum" yanıtını vermişti.

Sırrı Süreyya Önder evli mi eşi kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, 1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile evlenmiştir. Ancak bu evlilik uzun sürmemiş ve çift bir süre sonra yollarını ayırmıştır. Sırrı Süreyya Önder sonrasında bir daha evlenmemiştir. Bu evlilikten Ceren Önder adını verdiği bir kızı bulunmaktadır.

Sırrı Süreyya'nın kızı Ceren Önder Kandemir kimdir?



Ceren Kandemir Önder, 1 Aralık 1991 tarihinde İstanbul Şişli’de doğdu. Ceren Önder, 2015 yılında Emre Abay Kandemir ile evlendi. Eşi Emre Abay Kandemir, reklamcılık sektöründe çalışıyor.

Ceren Önder Kandemir ne iş yapıyor?

34 yaşında olan Ceren Önder Kandemir, babasının edebi yönünü almış. Şair olan Ceren Önder'in Ayıp Payı ismini taşıyan bir şiir kitabı bulunuyor.

Sırrı Süreyya Önder'in Can isminde ona hayli düşkün olan bir erkek torunu bulunuyor.

Ceren Kandemir'in babası Sırrı Süreyya Önder paylaşımı

12 saat süren ameliyatın ardından durumu kritik olan Sırrı Süreyya Önder için kızından duygusal bir paylaşım geldi. Ceren Kandemir şu satırları yazdı:

-En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin.