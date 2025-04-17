Ankara'da cumhuriyet tarhinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe indirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında 525 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında 525 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere verildi:

“NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı. Bugün sabah 05.00’da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik:

Bu operasyonumuzun adı “NARKOKAPAN-ANKARA” Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, İnternet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.

Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara’nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.

Ve bu sabah düğmeye bastık. Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA’mız ve hava destek unsurlarımız katıldı. Sonuç olarak; 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenledik. 525 şahsı göz altına aldık. Operasyonumuz hala devam ediyor. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır!

Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz! Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz Valimizi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve NARKOKAPAN-ANKARA operasyonu gerçekleştiren Emniyet Genel Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü, Teknik ve Operasyonel Destek Şube Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimize tebrik ediyorum.

Allah ayaklarına taş değdirmesin. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!"