Önder'in rahatsızlığı sonrası merak ediliyordu! Süreç dondurulacak mı?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp krizi ve aort yırtılması sonrası yoğun bakıma alınması, sadece sağlık durumuna dair değil, siyasetteki rolüne ilişkin de kritik soruları beraberinde getirdi.

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Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'nın silah bırakma kararı alması beklenen dönemde Önder'in sağlık durumu sebebiyle Terörsüz Türkiye sürecinin duracağı iddia edildi. Gazeteci Fatih Atik konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kalp krizi ve aort yırtılması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için endişeli bekleyiş sürüyor. İmralı heyetinde yer alması nedeniyle Önder’in sağlık durumunun, "Terörsüz Türkiye" sürecini nasıl etkileyeceği tartışma konusu oldu. Cuma günü İmralı heyetiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bir araya gelmesi bekleniyor. Bir kesim bu görüşmenin iptal olabileceği yorumlarında bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER İYİLEŞENE KADAR DURACAK MI?

İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı sonrası, Terörsüz Türkiye sürecinin sekteye uğrayıp uğramayacağı tartışılmaya başlandı. Sürecin durabileceği yönündeki iddialara ilişkin TGRT Haber'de Medya Kritik programında gazeteci Fatih Atik değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNDER SÜRECİN ANA AKTÖRÜ DEĞİL"

Atik, Önder’in hem hükümet hem de İmralı tarafının güvendiği bir isim olduğunu belirterek, “Sırrı Süreyya Önder önemli bir figür, Meclis’in ve siyasetin gülen yüzlerinden biridir” dedi. Daha önce İmralı’ya gitmesi için farklı isimlerin gündeme geldiğini ancak tercih edilen isimlerin Önder ve Pervin Buldan olduğunu hatırlatan Atik, bu tercihte Önder’e duyulan güvenin ve sempatik kişiliğinin etkili olduğunu vurguladı. “Meclis’te tansiyonu anında düşürebilen bir insan” ifadesini kullanan Atik, tüm bu özelliklerine rağmen Önder’in sürecin ana aktörü olmadığını söyledi.

Fatih Atik, cuma günü yapılması planlanan Adalet Bakanı ile İmralı heyeti görüşmesinin ertelenebileceği iddialarına ise katılmadığını belirtti.

CUMA GÜNÜ İMRALI HEYETİ GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

Atik "Sürecin ana aktörü kendisi değil. İyileşmesi beklenebilir diye yorum yapanlar, ertelenebilir diye bekleyenler var. Cuma günkü Adalet Bakanı ve İmralı heyeti arasında görüşme olacak. Bu görüşmenin ertelenebileceği konuşuluyor. Ben şahsen ertelenebileceğini düşünmüyorum. Belki farklı isimler devreye girebilir." dedi

SIRRI SÜREYYA ÖNDER DUYABİLSEYDİ "DEVAM EDİN" DERDİ

Görüşmenin farklı isimlerle sürdürülebileceğini ifade eden Atik, “Süreç onu bekleyemez. Çünkü takvim var” dedi. Mayıs ayı başında PKK’nın kongre toplayarak silah bırakma kararı almasının, haziran ayında ise bu kararın uygulanmasının beklendiğini hatırlatan Atik, Önder’in rahatsızlığının bu süreci etkilemeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

“Sırrı Süreyya Önder bizi duyabilseydi, ‘Devam edin, kaldığınız yerden yürütün’ derdi” diyen Atik, sürecin kişilere bağlı olmadığını, siyasi kararlılık ve zamanlamanın belirleyici olduğunu vurguladı.