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TCMB'nin faiz kararı! Nisan ayı faiz kararında indirim olacak mı, ekonomistler ne bekliyor?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB'nin faiz kararı! Nisan ayı faiz kararında indirim olacak mı, ekonomistler ne bekliyor?

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının derinleşebileceği endişelerinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. Nisan ayı faiz kararı için ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayı faiz kararını açıklayacak.  TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. 

Geçen ay yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü

Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.

AA Finans'ın TCMB'nin bugün  yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin beklentisi

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

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