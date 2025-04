Lahmacun yerine at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık yeni ifşa listesini yayınladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda sahtecilik tespit edilen yağ, peynir, şarküteri, bal, nar ekşisi ve kahvaltılık ürünlerini kamuoyuyla paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde uygunsuz ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. 16 Nisan 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde birçok yeni ürün ve işletme yer aldı. Listede, özellikle hayvansal gıdalarda yapılan tespitler dikkat çekti.

PAMUKOVA’DAKİ LAHMACUN HARCINDA TEK TIRNAKLI ETİ

Denetimlerin en çarpıcı bulgularından biri Sakarya’nın Pamukova ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede ortaya çıktı. İlçeye bağlı Elpenek Mahallesi’ndeki Mevlana Caddesi üzerinde hizmet veren Bağ Konakları Cafe adlı işletmeden alınan lahmacun harcı numunelerinde, “tek tırnaklı hayvan eti” olarak tanımlanan at ve eşek etine rastlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 8 Şubat ve 7 Mart 2025 tarihlerinde iki ayrı denetim sırasında aldığı numunelerde benzer bulgulara ulaşılması, söz konusu durumun istisnai değil, sistematik olduğunu ortaya koydu. İşletmenin menüsünde “dana etli lahmacun” ibaresi yer almasına rağmen, ürün içeriğinde farklı hayvan etlerinin kullanılması kamuoyunda büyük tepki topladı.

PEYNİRDE NATAMİSİN, NAR EKŞİSİNDE YASAKLI BOYA

Lahmacun harcındaki bulgular dışında, denetimlerde diğer ürünlerde de uygunsuz içerikler tespit edildi. Bazı peynirlerde, gıda katkı maddeleri yönetmeliğine aykırı olarak natamisin adlı antimikrobiyal maddenin kullanıldığı belirlendi. Ayrıca, bazı markaların nar ekşisi adı altında satışa sunduğu ürünlerde gıdalarda kullanımı yasak olan boya maddelerine rastlandı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN FİRMALAR

KAYDAŞ GIDA TARIM HAYVANCILIK EMLAK NAKLİYE İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

Marka: Cemalzade

Ürün: Cemalzade Ayçekirdeği & Mısır Çeşnili Tam Yağlı Eritme Peyniri

Uygunsuzluk: Natamisin Tespiti

İl/İlçe: Sivas / Şarkışla

BAĞ KONAKLARI CAFE-BÜFE-HÜSEYİN BIYIKLI

Ürün: Lahmacun Harcı (Dana Kıyma)

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti (İki ayrı numune)

İl/İlçe: Sakarya / Pamukova

EMR GRUP RESTORAN GIDA TUR. İNŞ. OTOMOTİV PETROL AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-BİFTEK 33 TANTUNİ

Ürünler:

Dana Eti (STT: 24.01.2025)

Dana Eti Olduğu Beyan Edilen Kırmızı Et (STT: 30.01.2025)

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

İl/İlçe: Antalya / Muratpaşa

HAS KÜÇÜK ET HAYVANCILIK GIDA TARIM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Marka: Yapıcı

Ürün: Dana Kavurma

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

İl/İlçe: Afyonkarahisar / Merkez

MUSTAFA MERHOŞ

Marka: ACK

Ürün: Acuka 8 Türlü Baharat Kahvaltılık

Uygunsuzluk: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

İl/İlçe: Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu