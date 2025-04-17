BIST 9.266
DOLAR 38,13
EURO 43,63
ALTIN 4.082,28
HABER /  GÜNCEL

Adana'da trafik kazası sonrası sohalı kavga çıktı: 1 ölü 2 yaralı

Adana'da trafik kazası sonrası sohalı kavga çıktı: 1 ölü 2 yaralı

Adana'da hasarlı trafik kazasının ardından çıkan sopalı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Abone ol

İddiaya göre, 3 Mart'ta Hidayet Sürer (20), aracını yıkamak için gittiği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda Ömer P'ye (44) ait park halindeki araca çarptı.

Hasarlı kazanın ardından Ömer P. aracına çarpan Hidayet Sürer'i darbetti.

Bir süre sonra olay yerine tarafların yakınları da geldi.

Taraflar arasında çıkan kavgada Hidayet Sürer, babası Serkant Sürer (51) ve amcası Sezgin Sürer (43) sopalarla darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliler Ömer P, Mehmet E. ve Emre H'yi yakalamak için araştırma başlattı.

Yaralılardan Sezgin Sürer, doktorların müdahalelerine rağmen 28 Mart'ta hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla 3 şüpheliyi saklandıkları adreslerde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer P. ve Mehmet E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Emre H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taraflar arasındaki kavga, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TCMB'nin faiz kararı! Nisan ayı faiz kararında indirim olacak mı, ekonomistler ne bekliyor?
TCMB'nin faiz kararı! Nisan ayı faiz kararında indirim olacak mı, ekonomistler ne bekliyor?
Sırrı Süreyya Önder evli mi eşi ve şair kızı Ceren Önder kimdir torunu Can'a çok düşkün...
Sırrı Süreyya Önder evli mi eşi ve şair kızı Ceren Önder kimdir torunu Can'a çok düşkün...
Lahmacun yerine at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık yeni ifşa listesini yayınladı
Lahmacun yerine at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık yeni ifşa listesini yayınladı
Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın maçları belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın maçları belli oldu
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder 'elime yüzüme bulaştırırım baba' deyip...
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder 'elime yüzüme bulaştırırım baba' deyip...
Ligde sadece Beşiktaş'a yenildi! Galatasaray'da 2 futbolcu forma giyemeyecek
Ligde sadece Beşiktaş'a yenildi! Galatasaray'da 2 futbolcu forma giyemeyecek
112'yi gereksiz arayanlar yandı! Cezası artıyor
112'yi gereksiz arayanlar yandı! Cezası artıyor
Ankara'da cumhuriyet tarhinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Ankara'da cumhuriyet tarhinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Önder'in rahatsızlığı sonrası merak ediliyordu! Süreç dondurulacak mı?
Önder'in rahatsızlığı sonrası merak ediliyordu! Süreç dondurulacak mı?
3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Feci halde bulundu
3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Feci halde bulundu
Özgür Özel'den Bahçeli'ye çağrı! Tek seçeneğimiz İmamoğlu
Özgür Özel'den Bahçeli'ye çağrı! Tek seçeneğimiz İmamoğlu
Bakan Yılmaz Tunç-DEM parti heyeti görüşmesi ertelendi
Bakan Yılmaz Tunç-DEM parti heyeti görüşmesi ertelendi