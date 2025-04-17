Adana'da trafik kazası sonrası sohalı kavga çıktı: 1 ölü 2 yaralı

Adana'da hasarlı trafik kazasının ardından çıkan sopalı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Abone ol

İddiaya göre, 3 Mart'ta Hidayet Sürer (20), aracını yıkamak için gittiği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda Ömer P'ye (44) ait park halindeki araca çarptı.

Hasarlı kazanın ardından Ömer P. aracına çarpan Hidayet Sürer'i darbetti.

Bir süre sonra olay yerine tarafların yakınları da geldi.

Taraflar arasında çıkan kavgada Hidayet Sürer, babası Serkant Sürer (51) ve amcası Sezgin Sürer (43) sopalarla darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliler Ömer P, Mehmet E. ve Emre H'yi yakalamak için araştırma başlattı.

Yaralılardan Sezgin Sürer, doktorların müdahalelerine rağmen 28 Mart'ta hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla 3 şüpheliyi saklandıkları adreslerde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer P. ve Mehmet E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Emre H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taraflar arasındaki kavga, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.