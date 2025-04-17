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Yeni yargı paketinde sona gelindi: Binlerce hükümlüye tahliye yolu

Yeni yargı paketinde sona gelindi: Binlerce hükümlüye tahliye yolu

Yeni yargı paketi çalışmaları tamamlandı. Denetimli serbestlik, infaz düzenlemeleri ve ceza süreçlerinde caydırıcılığı artıracak maddeler içeren 10. Yargı Paketi'nin yasalaşmasıyla 50 bini aşkın hükümlüye tahliye yolu açılması bekleniyor.

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Adalet Bakanlığı'nın yeni yargı paketi çalışmalarında sona gelindi. Bu hafta içinde 10. Yargı Paketi'ni Meclis'e sunulması bekleniyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre yeni yargı paketinin yasalaşması ile birlikte 50-55 bin hükümlünün tahliye olması hedefleniyor. Bu tahliyelerle birlikte cezaevlerindeki sıkışıklığın da bir ölçüde rahatlayacağı belirtiliyor.

Yeni yargı paketiyle birlikte 14 kanunda değişiklik ve düzenleme yapılacak. Pakette denetimli serbestlik, infaz düzenlemeleri ve ceza süreçlerinde caydırıcılığı artıracak maddeler yer alacak.

COVİD DÜZENLEMESİ GENİŞLETİLECEK

Covid salgını zamanında açık cezaevlerinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. 100 bin kişinin yararlandığı bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023'te cezaevinde olmayan, daha önce suç işlemiş, cezasının infazı ise kesinleşmediği için hapse girmemiş olanlar da yararlanmıştı.

Yapılacak düzenlemeyle cezası kesinleşenlere de bu hak verilecek. Bu düzenlemeyle birlikte 30 bini aşkın hükümlüye tahliye yolu açılabilecek.

MÜKERRER SUÇLARDAN 20 BİN TAHLİYE

10. Yargı Paketi'yle birlikte mükerrer suçlardan cezaevinde olanlar da "iyi halleri" durumunda şartlı tahliye edilmesi planlanıyor.

Mevcut şartlarda tekraren suç işleyen kişiler iyi hal durumunda olsalar bile indiriminden yararlanamıyor. İkinci kez suç işleyenler cezasının 2/3’ünü, üçüncüyü işlemişse cezasının tamamını cezaevinde geçirmek zorunda.

Bu durum denetimli serbestliğin de önüne geçiyor. Edinilen bilgiye göre bu durum cezaevinde mükerrer suçlardan tutuklu bulunan kişilerde "iyi hal" oluşturulmasını engelliyor. Yapılacak düzenlemeyle, iyi hal durumunun teşvik edilmesi amaçlanacak.

Tekrar suç işleme, mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı da dikkate alınacak. Bu değerlendirmelerden geçen mükerrer suçlular iyi halden yararlanabilecek.

Bu kapsamda 20 bin aşkın mükerrer hükümlünün tahliye olabileceği kaydediliyor.

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