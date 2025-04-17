Tekstil devi konkordato ilan etti

Ekonomik krizin etkisiyle CBF Tekstil konkordato ilan etti. Yüzlerce çalışanı bulunan firma mali yapılandırma sürecine girdi.

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Avrupa’ya milyonlarca tekstil ürünü ihraç eden CBF Tekstil, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Merkezi Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan ve yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren firma, 400 kişilik çalışan kadrosu ve ihracat kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticileri arasında yer alıyordu.

Şirketin kurucuları Claudia Canstanze Brandt Fadıloğlu ve Burak Fadıloğlu’nun yönetiminde büyüyen CBF Tekstil, başta Avrupa pazarı olmak üzere geniş bir müşteri ağına üretim sağlıyordu. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik daralma, döviz kuru dalgalanmaları ve küresel taleplerdeki düşüş firmanın finansal yapısını olumsuz etkiledi.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; CBF Tekstil, üç ay önce konkordato talebinde bulundu. Süreç kapsamında Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete üç kişilik konkordato komiser heyeti atandı. 13 Nisan 2025 itibarıyla konkordato süresi bir ay daha uzatıldı. Mahkeme, konkordato davasının duruşma tarihini 8 Mayıs 2025 olarak belirledi.