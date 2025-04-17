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Benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? Son zamla motorinin fiyatını geçti

Benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? Son zamla motorinin fiyatını geçti

İndirim sefasının ardından benzin fiyatları 10 gün içinde ikinci kez zamlandı. Benzinin litre fiyatı bugün zamlı satılıyor. Son zamla benzinin litre fiyatı motorini geçti. Motorin için henüz zam ihtimali görünmüyor.

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar bir kez daha benzine yönelik fiyat artışına neden oldu. Küresel çapta belirlenen fiyatlar dahilinde Türkiye'de benzinin litresine 97 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt ürünlerinden benzine 97 kuruş zam yapıldı ve fiyatlar pompaya yansıtıldı.

Benzin fiyatları bugün zamlı tarifeden satılıyor. Zamlı benzin, otogaz ve motorin fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası 
Benzin 45.15 TL/LT
Motorin 44.37 TL/LT
Otogaz 27.39 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin 45.00 TL/LT
Motorin 44.25 TL/LT
Otogaz 26.79 TL/LT

Ankara akaryakıt litre fiyatları
Benzin 45.75 TL/LT
Motorin 45.16 TL/LT
Otogaz 27.29 TL/LT

İzmir fiyatları
Benzin 46.11 TL/LT
Motorin 45.51 TL/LT
Otogaz 27.24 TL/LT

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