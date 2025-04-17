Sırrı Süreyya Önder'in durumu nasıl doktorlar ne diyor? Hastaneden iyi haber var

Sırrı Süreyya Önder'in son sağlık durumuna ilişkin doktorlar hayati tehlikenin devam ettiğini belirtmekle birlikte umutlularda. Sırrı Süreyya Önder'in 12 saat süren ameliyat sonrasında kalbinin sol tarafı düzelse de krizin merkezi olan sağ tarafındaki kasılma sorunu hala devam ediyor. Makinaya bağlı olan Sırrı Süreyya'nın durumuna ilişkin Florence Nightingale Hastanesi'nden gelen son haberler ise güzel...

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İSTANBUL Dem milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden gelen son açıklama umutlandırdı. Sırrı Süreyya Önder'in tedaviye yanıt verdiğini belirtilerek şu bilgi paylaşıldı:

-”Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız ”

-Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor."

Kalbinin bir tarafı sorunlu

12 saat süren ameliyatla aort yırtılması tamir edilen Sırrı Süreyya Önder'in kalbinin sağ tarafındaki sorun ise hala devam ediyor. Kalp krizinin merkezi olan sağ tarafında kasılma olmuyor. Kalbinin sol tarafının sorunsuz çalışması ise umut verici.

Ameliyatı yapan doktor umutlu: Kızına tepki verdi

Önder'in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, duruma ilişkin şu bilgiyi verdi:

-"Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor.'

Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda kızı Ceren'e tepki verdi.

BUGÜN İYİ HABER BEKLİYORUZ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'i Florence Nightingale Hastanesi'nde ziyaret etti. Yılmaz, "Bugün daha olumlu bazı haberler alıyoruz" dedi. Yılmaz şunları söyledi: -Bu sağlık mücadelesinden başarılı bir şekilde çıkacağını inanıyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Kızının söylediği güzel bir şey var. Ben doktor değilim diyor ama görünür bir şekilde daha iyi olduğunu ifade edebilirim diyor. -Bütün sevenlerine de geçmiş olsun diyoruz. Dualarımız Sırrı Bey'le. En kısa sürede sağlığına kavuşması için biz de duacıyız. Doktorlarımız ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ediyorlar.

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