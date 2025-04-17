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Kalp krizi öncesi Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüsü sarma ve güveç yerken...

62 yaşındaki Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp krizi sonrasında yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatamayan Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdiği gün, öğle saatlerinde bir esnaf lokantasına gitmiş. İşte Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüleri.

Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, son görüntülerini Show TV ana haber buldu. Beyoğlu'nda bir esnaf lokantasında yemek yiyen Sırrı Süreyya Önder, çalışanlarla şakalaşmış, aşçıyla fotoğraf çektirmiş ve bahşiş bırakmış. 

Kalp krizinden öncesi...
Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre Önder'in öğle sonrasında Beyoğlu'ndaki esnaf lokantasına gitti.

Sırrı Süreyya Önder yemek yerken durgundu ancak, personelle şakalaşıp onlarla muhabbet etmeyi ihmal etmedi. 

Sarma ve güveç istedi

Sırrı Süreyya Önder esnaf lokantasında yemekleri inceleyip kendine sarma ve güveç sipariş etti. Masasında beklerken telefonuyla ilgilenen Sırrı Süreyya Önder, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. 

Beyoğlu'ndaki mekândan çıktıktan sonra evine gelen Önder fenalaştı ve ambulans istedi. Hastanede yere yığılan ve kalbi duran Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik zorlu bir ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutuluyor. 

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