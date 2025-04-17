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"Narkokapan-Ankara" operasyonunda 525 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında 525 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Narkokapan-Ankara" operasyonuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü." ifadesini kullandı.

Saha çalışmaları ve analizleri büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini, şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledikleri bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve bu sabah düğmeye bastık. Bugün sabah 05.00'te başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik. Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA'mız ve hava destek unsurlarımız katıldı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledik."

Yerlikaya, operasyona katılan personeli tebrik ederek, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu ve buna cüret eden zehir tacirleriyle kararlı mücadelenin süreceğine işaret etti.

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