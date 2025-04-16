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Hadi Özışık ve Ersoy Dede'den çarpıcı anket değerlendirmesi

Flash Haber TV'deki Flash Gündem programında gazeteciler Hadi Özışık ve Ersoy Dede, Betimar, Areda-Survey ve GENAR'ın gündeme damga vuran anketlerini değerlendirdi

AK Parti MKYK eski Üyesi ve Gaziantep eski Milletvekili Şamil Tayyar, CHP'nin AK Parti'nin önünde olduğunu gösteren anket sonuçlarını paylaşıp bir değerlendirmede bulundu. Şamil Tayyar, anket şirketleri tarafından son yayımlanan anketlere göre CHP’nin ilk sırada olmasına rağmen halen tek başına iktidar olma umudu vermediğini öne sürdü.

İBB'ye yönelik "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmasının ardından merak edilen anket sonuçlarını Abdulkadir Selvi, paylaştı. Betimar ve Areda-Survey'in anketlerine göre CHP'nin oy oranı AK Parti'yi geçiyor. GENAR'ın Türkiye raporunda ise AK Parti ile CHP başa baş.

Flash Haber TV'deki Flash Gündem programında Gazeteci Hadi Özışık ve Ersoy Dede, Betimar, Areda-Survey ve GENAR'ın anket sonuçlarını değerlendirdi.

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