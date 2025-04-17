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MEDYA

Cem Küçük'ün Berkay Gezgin iddiası olay oldu Barış Yarkadaş 'yok daha neler' dedi

Barış Yarkadaş, Cem Küçük'ün "Her şey çok güzel olacak diyen Berkay Gezgin’in hesabına MASAK’a göre İBB’den 1 milyon TL’ye yakın para her ay peyderpey aktarılıyor.” iddiasına "yok daha neler" diyerek tepki gösterdi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının konuşulduğu TGRT Haber'de canlı yayınlanan "Taksim Meydanı" programında tansiyon yükseldi.

Gazeteciler Cem Küçük ile Barış Yarkadaş arasında gerilim dolu anlar yaşandı.

Küçük'ün "Her şey çok güzel olacak diyen Berkay Gezgin’in hesabına MASAK’a göre İBB’den 1 milyon TL’ye yakın para her ay peyderpey aktarılıyor.” iddiasında bulundu.

Küçük'e itiraz eden Yarkadaş, "Yok daha neler yapma Allah aşkına. Nerede almış 1 milyon lira. Nereden çıkartıyorsun. Berkay'ın ne ilgisi var parayla pulla." diyerek tepki gösterdi.

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