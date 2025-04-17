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MEDYA

Ahmet Hakan'dan Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiasına tepki: Şarlatan

Ahmet Hakan, CHP'ye kayyum atanacağını iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı'ya açılan soruşturmaya destek çıktı. Hakan, CNN Türk canlı yayınında "şarlatan adam" dedi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürmesi ortalığı karıştırdı.

Hakkında soruşturma başlatılan Kütahyalı'ya tepkiler peş peşe geldi. Ahmet Hakan, CNN Türk canlı yayınında Kütahyalı'ya "şarlatan adam" dedi.

Hakan, "Bu adam korunaklı olduğunu zannettiği için bu palavrayı atıyor. İşte bu tür şarlatanlara geçit verilmemeli. Ankara Savcılığı, 'korunaklı değilsin, sen bir şarlatansın' dedi bu adama." ifadelerini kullandı.

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