Şamil Tayyar'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ağır tepki: Gece toplamak lazım

Şamil Tayyar, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP'ye kayyum atanacak iddiası ile ortalığı karıştırmasına çok ağır tepki verdi. "Bu paylaşımı bir muhalif yapsaydı gece kanala giderlerdi" diyen Şamil Tayyar, "banları toplamak lazım' dedi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddialarında bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın TCK 217 kapsamında, "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" suçlamasından açıldığı ifade edildi.

BU HABERLERİ YAPANLARI GECE TOPLAMAK LAZIM

AK Partili eski Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Kütahyalı'ya sert tepki gösterdi. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Tayyar, söz konusu iddiaların halkı kin ve nefrete sürüklediğini, toplumsal barışı tehdit ettiğini savunarak, Kütahyalı ve benzeri paylaşımlarda bulunan isimlerin 'gece toplanması gerektiğini' söyledi.

"BU PAYLAŞIMLARA BİR MUHALİF YAPSAYDI GECE KANALA GİDERLERDİ"

Tayyar, şu ifadeleri kullandı: "Yalan haberlerle toplumu gerenlere, kızıyorum. Devletin aklıyla milletin aklıyla oynayamazsınız. Başta Rasim olmak üzere bu haberleri yapanları gece toplamak lazım. Yazık günahtır yani. Ya milletin duygularıyla böyle oynanmaz. Bu paylaşımlara bir muhalif yapsaydı, gece kanala giderlerdi. Toplumda adalet duygusunu oluşturmak için eşit davranacaksınız. Siz oturduğunuz yerden ahkâm keseceksiniz, sırtınızı iki kişiye yaslayıp toplumu manipüle edeceksiniz. Buna hakkınız yok!

"BU MİLLETİN VE DEVLETİN AKLIYLA KİMSE OYNAYAMAZ"

Bu haberlerden dolayı birileri bir yere saldırsa, birinin malına mülküne zarar gelse bunun altından kalkabilir misiniz? Niye toplumu geriyorsunuz bu yalan haberlerle? Siz kimsiniz kardeşim? Hakim adına karar veriyorsunuz, savcı adına konuşuyorsunuz! Muhalif gazetecilere nasıl işlem yapılıyorsa, bu yalan haberleri yayanlara da aynısı yapılmalı. Bu milletin ve devletin aklıyla kimse oynayamaz."