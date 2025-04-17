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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi! Buna itiraz içimden gelmiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi! Buna itiraz içimden gelmiyor

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi. Rasim Ozan Kütahyalı 'CHP'ye kayyum atanacak' diyerek ortalığı birbirine katmıştı. Kütahyalı'nın bu mesnetsiz iddiası sonrasında borsa kayıp yaşamış, kendi mahallesi de ağır tepki vermişti. Kemal Öztürk, gözaltı haberini alınca "buna itiraz etmek içimden gelmiyor' paylaşımı ile öne çıktı.

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma açılmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi  İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacak.

Rasim Ozan Kütahyalı ne demişti?
Rasim Ozan Kütahyalı X'teki hesabından dün akşam CHP'ye kayyum atanacak iddiasında bulunmuştu. Bu haber sonrasında borsa kayıp yaşarken, kendi mahallesinden Kütahyalı'ya çok ağır tepki gelmişti. Yaptığı yalan haber ortaya çıktıktan sonra bile Rasim Ozan Kütahyalı'nın attığı twiti hala silmediği görülüyor. 

Buna itiraz içimden gelmiyor

Gözaltı haberi gündeme düştükten sonra Kemal Öztürk'ten gelen yorum dikkat çekiciydi. Öztürk şu twiti attı:

Bunu bir muhalif yapsa gece kanala gidilirdi
AK Partili eski Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Kütahyalı'ya en ağır tepkiyi gösteren isimlerdendi. Tayyar şunları söylemişti:

- "Yalan haberlerle toplumu gerenlere, kızıyorum. Devletin aklıyla milletin aklıyla oynayamazsınız. Başta Rasim olmak üzere bu haberleri yapanları gece toplamak lazım. Yazık günahtır yani. Ya milletin duygularıyla böyle oynanmaz. Bu paylaşımlara bir muhalif yapsaydı, gece kanala giderlerdi. Toplumda adalet duygusunu oluşturmak için eşit davranacaksınız. Siz oturduğunuz yerden ahkâm keseceksiniz, sırtınızı iki kişiye yaslayıp toplumu manipüle edeceksiniz. Buna hakkınız yok!

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