Kayıp Cumali Timi bulundu mu? Müge Anlı ve muhabiri ağlayarak duyurdu

ADANA'da 12 Nisan 2025 tarihinden beri kayıp olan Cumali Timi'den son dakika haberi var. Cumali Timi'nin ne yazık ki cesedi bulundu. Müge Anlı'nın muhabiri Hüseyin, canlı yayında ağlayarak o onları gösterdi. Müge Anlı ve muhabiri hayatlarının en zor yayınını yaptılar.

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Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'den 6. günde kahreden haber geldi. Cumali Timi'nin cansız bedeni yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında bulundu.

Haberi canlı yayında duyuran Müge Anlı ve muhabiri gözyaşlarına boğuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan’da kaybolan çocuğun bulunması için günlerdir arama çalışması yürütüyordu. Mahalleden geçen dere boyunca arama yapılmıştı.

Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen aramalarda iz takip köpeği ve dron da kullanıldı. Jandarma ekipleri tarafından daha önce derede Cumali Timi’ye ait olduğu değerlendirilen bir terlik bulunmuştu.

MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi duyuran Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

NE OLMUŞTU?

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana Karataş'a bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı.

Ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan çocuk için aile ve işçiler, arama yaptı. Çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı.Yaklaşık 200 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de sulama kanalında Cumali'yi aradı ancak bir terliği dışında başka bir iz bulamadı.

Sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalar sonucunda, dere yatağında çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.