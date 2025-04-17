Hafta sonu hava durumuna siz de şaşırıp kalacaksınız! Bir anda bastıracak, Meteoroloji uzmanı açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu hava durumuna ilişkin açıklama geldi. Dışarıda planınız varsa bu uyarıyı dikkate alın.. Yurdun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak bazı bölgelerinde kavurucu sıcaklar etkili olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çelik, cumartesi günü İstanbul hariç Marmara Bölgesi'nde, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdi.
Sistemin pazar günü kuzeydoğuya hareket edeceğini aktaran Çelik, "Pazar günü sadece yurdun kuzeydoğu bölgelerinde sağanak bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneyinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Pazartesi günü ise yağışlar sadece yurdun en kuzey bölgelerinde yağış bırakacak ve sistem etkisini kaybedecek." diye konuştu.
Sıcaklık hissedilir derece artacak
Sıcaklıkların şu an mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, yarın öğleden sonra sıcaklıkların hissedilebilir derecede artacağını ifade eden Çelik, hafta sonu kuzey kesimlerde etkili olacak yağışla sıcaklıklarda 3-4 derece düşüş yaşanacağını ancak mevsim normallerinin altına düşmeyeceğini belirtti.